В квартире включены следующие приборы:свет во всех комнатах,телевизор,холодильник,микроволновая печь,компьютер,ноутбук.Включаем электрический чайник при этом выбивает пробки.Почему?
Физика
В квартире включены следующие приборы:свет во всех комнатах,телевизор,холодильник,микроволновая печь,компьютер,ноутбук.Включаем электрический чайник при этом выбивает пробки.Почему?
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Гость:
Счетчик не выдерживает......
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