В квартире включены следующие приборы:свет во всех комнатах,телевизор,холодильник,микроволновая печь,компьютер,ноутбук.Включаем электрический чайник при этом выбивает пробки.Почему?

Физика

В квартире включены следующие приборы:свет во всех комнатах,телевизор,холодильник,микроволновая печь,компьютер,ноутбук.Включаем электрический чайник при этом выбивает пробки.Почему?

Автор: Гость