За два дня теплоход проплыл с одинаковой скоростью 760 км В первый день он плыл 11 ч а во второй день 9 ч Сколько км проплывал еаждый день?

Математика

За два дня теплоход проплыл с одинаковой скоростью 760 км В первый день он плыл 11 ч а во второй день 9 ч Сколько км проплывал еаждый день?

Автор: Гость