Помогите пожалуйста, надо перевести на татарский язык. ____________________ Когда я вырасту, я стану художником. По-моему, это очень интересно. Я хочу стать художником, потому что мне нравится рисовать, я готова посвятить эт...
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Помогите пожалуйста, надо перевести на татарский язык. ____________________ Когда я вырасту, я стану художником. По-моему, это очень интересно. Я хочу стать художником, потому что мне нравится рисовать, я готова посвятить этому жизнь. Уже сейчас я учусь в художественной школе. Художник обычно не получают много денег и не все становятся известными, но в этом ничего такого, что могло быть важно. Самое главное для меня, чтобы будущая профессия приносила мне удовольствие и была любимой. Нередко говорят, что каждый из нас - художник, и наша жизнь - это наш холст. Я вижу, насколько необычна наша жизнь, насколько неповторимы события, которые происходят вокруг меня. Всё, что мы видим вокруг - прекрасно. Это наша - ценность. Я хочу дарить людям прекрасное. Я хочу обрести себя художником.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мин вырасту, мин рәссам булам. Минемчә, бу бик кызыклы. Мин рәссам булырга телим, чөнки миңа ясау ошый, мин әзер багышлау моңа тормыш. Инде хәзер мин укыйм сәнгать мәктәбендә. Рәссам, гадәттә, түгел, ала, күп акча һәм барысы да булалар, күренекле, әмма шул ук вакытта берни дә шундый, дигән иде булу мөһим. Минем өчен иң мөһиме булсын, киләчәк һөнәре приносила миңа ләззәт бирә иде һәм яраткан. Еш кына, диләр безнең һәркайсыбыз - рәссам, һәм безнең тормыш - ул безнең холст. Мин күрәм, никадәр необычна тормышыбыз никадәр неповторимы вакыйгалар, алар тирәсендә бара минем. Барысын да күрәбез, тирә - бик яхшы. Бу безнең - ия. Мин телим, бүләк итү, кешеләргә яхшы. Мин телим обрести үзен рәссам.
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