Помогите пожалуйста, надо перевести на татарский язык. ____________________ Когда я вырасту, я стану художником. По-моему, это очень интересно. Я хочу стать художником, потому что мне нравится рисовать, я готова посвятить эт...

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Помогите пожалуйста, надо перевести на татарский язык. ____________________ Когда я вырасту, я стану художником. По-моему, это очень интересно. Я хочу стать художником, потому что мне нравится рисовать, я готова посвятить этому жизнь. Уже сейчас я учусь в художественной школе. Художник обычно не получают много денег и не все становятся известными, но в этом ничего такого, что могло быть важно. Самое главное для меня, чтобы будущая профессия приносила мне удовольствие и была любимой. Нередко говорят, что каждый из нас - художник, и наша жизнь - это наш холст. Я вижу, насколько необычна наша жизнь, насколько неповторимы события, которые происходят вокруг меня. Всё, что мы видим вокруг - прекрасно. Это наша - ценность. Я хочу дарить людям прекрасное. Я хочу обрести себя художником.

Автор: Гость