Вспахали 5/7 поля. Найдите площадь этого поля, если вспахали 32,5 га.
Математика
Вспахали 5/7 поля. Найдите площадь этого поля, если вспахали 32,5 га.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32,5*7:5=45,5 га - тут дробь переворачивается
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