Обьясните кто писал,как это:,,Тайны Лизиного пруда у Симонова монастыря,,что именн?? я должна написать?

Литература
Обьясните кто писал,как это:,,Тайны Лизиного пруда у Симонова монастыря,,что именн?? я должна написать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написал повесть "Бедная Лиза" Карамзин. Напиши, что там у пруда произошло. Я произведение не помню.
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