Туристы проехали поездом 840км и проплыли на теплоходе 415км, после чего им осталось проехать на автомобиле265км и пройтипешком72км. Найди длину всего маршрута.

Математика

Туристы проехали поездом 840км и проплыли на теплоходе 415км, после чего им осталось проехать на автомобиле265км и пройтипешком72км. Найди длину всего маршрута.

Автор: Гость