Туристы проехали поездом 840км и проплыли на теплоходе 415км, после чего им осталось проехать на автомобиле265км и пройтипешком72км. Найди длину всего маршрута.

Математика
Туристы проехали поездом 840км и проплыли на теплоходе 415км, после чего им осталось проехать на автомобиле265км и пройтипешком72км. Найди длину всего маршрута.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840+415+265+72=1592(км) Ответ: 1592 км
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