Пожалуйста помогите. нужно вспомнить АФОРИЗМЫ из басен И.А. Крылова
Литература
Пожалуйста помогите. нужно вспомнить АФОРИЗМЫ из басен И.А. Крылова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-да только воз и ныне там; -как белка в колесе; -Демьянова уха; -мартышкин труд; -а вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь; -а ларчик просто открывался; -слона-то я и не приметил; -у сильного всегда не сильный виноват; -хоть я и гнусь, но не ломаюсь.
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