Напишите сочинение на одну из тем: краски золотой осени,утро в лесу, после дождя

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Золотая осень. Как же быстро летит время...Не успели мы ещё повеселиться на летних каникулах, как уже наступила осень.Немного обидно, что вновь приходится рано вставать, собираться в школу и "прыгать" по лужам до школы. Но, если подумать, то осень - это тоже здорово! Прохладный,свежий ветерок, который бывает мягким, а бывает сильным. Если хорошо присмотреться, можно увидеть, как падает пожелтевший листик. И как дождь, можно сказать, обрывает нам поход куда-либо. А ведь осень уже давно взяла краски, и начала раскрашивать в самые разные краски листья!А ветер, идя следом, обрывает их со злостью, ведь осень опять забыла подождать его. Теперь, когда незаметно подкралась осень, мы понимаем: летом нам было очень скучно, ведь мы не виделись со своими одноклассниками. И хотя некоторые из них очень надоедливые, я тоже их по-своему люблю, ведь если бы их не было - то в школе нечего было делать. Ну что-ж, пришла золотая осень, а с ней и пора учиться и расширать свои знания