Выписать из текста синонимы и антонимы.СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛЛОВ

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Выписать из текста синонимы и антонимы.СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛЛОВ
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Гость:
А вот баллов то не сто даешь))
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