Объем комнаты равен 72м3 высота 3м Найдите площадь пола комнаты
Математика
Объем комнаты равен 72м3 высота 3м Найдите площадь пола комнаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем нашей комнаты равен 72 м^3. Объем комнаты, это произведение трех величин: длины комнаты, ширины комнаты и высоты комнаты. Высота комнаты нам дана, и равна она 3 м. Площадь пола, это произведение длины комнаты на ширину комнаты. То есть, объем комнаты, это произведение площади пола на высоту комнаты. Откуда S равна: Получаем ответ: S=24 м^2.
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