Объем комнаты равен 72м3 высота 3м Найдите площадь пола комнаты

Гость: Гость:

Объем нашей комнаты равен 72 м^3. Объем комнаты, это произведение трех величин: длины комнаты, ширины комнаты и высоты комнаты. Высота комнаты нам дана, и равна она 3 м. Площадь пола, это произведение длины комнаты на ширину комнаты. То есть, объем комнаты, это произведение площади пола на высоту комнаты. Откуда S равна: Получаем ответ: S=24 м^2.