(924-207):3 (413+196):7
Математика
(924-207):3 (413+196):7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(924-207):3=223 (413+196):7=87
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