Ребят помогите с русским нужно составить предложения по примеру (мы решили встретиться с другом в будний день) (мы решили встретиться с другом в будничный день)
Русский язык
Ребят помогите с русским нужно составить предложения по примеру (мы решили встретиться с другом в будний день) (мы решили встретиться с другом в будничный день)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы решили встречаться с другом в будние дни.
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