Ребят помогите с русским нужно составить предложения по примеру (мы решили встретиться с другом в будний день) (мы решили встретиться с другом в будничный день)

Русский язык

Ребят помогите с русским нужно составить предложения по примеру (мы решили встретиться с другом в будний день) (мы решили встретиться с другом в будничный день)

Автор: Гость