За час в детском магазине продали 18 игрушек. Машинки составляют одну третью часть этих игрушек.Сколько продали остальных игрушек?

Математика

За час в детском магазине продали 18 игрушек. Машинки составляют одну третью часть этих игрушек.Сколько продали остальных игрушек?

Автор: Гость