За час в детском магазине продали 18 игрушек. Машинки составляют одну третью часть этих игрушек.Сколько продали остальных игрушек?

Математика
За час в детском магазине продали 18 игрушек. Машинки составляют одну третью часть этих игрушек.Сколько продали остальных игрушек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю...15 остальных игрушек продали................................................
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