Помогите пожалуйста!Заранее благодарю 2.Выполните задания 1. В каком случае фор??а причастия образована неправильно? 1)закрутить-закрутивший 2)возвращаться -возвращающийся 3)решать - решенный 4)изучать-изучивший 2.от к...

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Помогите пожалуйста!Заранее благодарю 2.Выполните задания 1. В каком случае фор??а причастия образована неправильно? 1)закрутить-закрутивший 2)возвращаться -возвращающийся 3)решать - решенный 4)изучать-изучивший 2.от какого глагола нельзя образовать действительное причастие настоящего времени? 1)брить 2)пилить 3)бежать 4)съесть 3.Сколько причастий в предложении Из открытого окна был виден весенний цветущий сад? 1)одно 2)два 3)три 4)четыре 4.В каком случае в суф. причастия пишется буква е? 1)растер...нный взгляд 2)замеш...нное тесто 3)прослуш...нные записи 4)задерж...нный преступник

Автор: Гость