Повод начала нидерландской революции

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Особое возмущение нидерландцев вызывала наместница и сестра ис­панского короля Маргарита Пармская. По желанию Филиппа II, гово­рившего, что «лучше пустыня, чем страна, населенная еретиками», она учредила в Нидерландах инквизицию. На глазах у изумленных нидер­ландских протестантов их товарищей стали сжигать на кострах. Все реже и реже приходили нидерландцы на мессу в католические храмы, ставш дов (современные Нидерланды, Бельгия, северо-восточная Франция) стал его сын, испанский король Филипп II. По традиции он назначал наместника, власть которого над провинциями была ограничена. Для утверждения налогов наместник должен был созывать сословно­представительные собрания — провинциальные штаты и Генераль­ные штаты Нидерландов. Выборные власти вольных городов только уплачивали налоги королю, но не допускали к себе испанских чиновни­ков. Однако на все эти традиции наместники короля Филиппа II не обращали внимания. Без согласия сословий вводились новые налоги, все собранные деньги вывозились в Испанию. Нидерландские города на­воднили наемные