How is chocolate made? listen and number the pictures.
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How is chocolate made? listen and number the pictures.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какао-бобов, выращенных в....................... Люди выбирают фасоль и положить тью между......... листья они оставляют их для........... дней затем бобы сушат в ............ В .................................... бобы очищенные и приготовленные затем бобы измельчают, чтобы сделать ................. жидкого какао смешивается с ............. и ............. andheated и finaky смесь остынет, чтобы сделать ...............
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