How is chocolate made? listen and number the pictures.

Гость: Гость:

Какао-бобов, выращенных в....................... Люди выбирают фасоль и положить тью между......... листья они оставляют их для........... дней затем бобы сушат в ............ В .................................... бобы очищенные и приготовленные затем бобы измельчают, чтобы сделать ................. жидкого какао смешивается с ............. и ............. andheated и finaky смесь остынет, чтобы сделать ...............