Объем прямоугольного параллелепипеда вычисляется по формуле V=abc, где a, b и c - длины трех его рёбер, выходящих из одной вершины. Пользуясь этой формулой, найдите a, если V=70, b=5 и с=3,5.

Математика
Объем прямоугольного параллелепипеда вычисляется по формуле V=abc, где a, b и c - длины трех его рёбер, выходящих из одной вершины. Пользуясь этой формулой, найдите a, если V=70, b=5 и с=3,5.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А= V/b*c a=70/5*3,5 a=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Приведите пару авторов и их произведений в качестве агрумета к проблеме детство в сочинении. Мне нужен:автор,произведение как назывется и содержани...
Ответить
Русский язык
Упражнение номер 61 .
Ответить
Русский язык
Уупрр 35 помогите плиизз
Ответить
Право
Заполните таблицу по праву-система права
Ответить
Математика
4 во второй степени подскажите
Ответить