Объем прямоугольного параллелепипеда вычисляется по формуле V=abc, где a, b и c - длины трех его рёбер, выходящих из одной вершины. Пользуясь этой формулой, найдите a, если V=70, b=5 и с=3,5.

Математика

Объем прямоугольного параллелепипеда вычисляется по формуле V=abc, где a, b и c - длины трех его рёбер, выходящих из одной вершины. Пользуясь этой формулой, найдите a, если V=70, b=5 и с=3,5.

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