Приведите пару авторов и их произведений в качестве агрумета к проблеме детство в сочинении. Мне нужен:автор,произведение как назывется и содержание сжатое ,четыре предложения( основная фишка чтоб в сочинение вставить). Две шту...

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1. Железников Владимир, повесть "Чучело" Сложная история о том, как шестиклассница столкнулась с предательством и подлостью. Действие разворачивается в провинциальном городке, куда приехала к дедушке-художнику Лена Бессольцева. Отношения в классе складывались сложно, что привело к конфликту. Взяв на себя чужую вину, она доказала сверстникам, что главное в человеке - это порядочность и преданность. 2. Бершадская Мария. Серия книг "Большая маленькая девочка". В 12-ти книгах автор рассказывает о том, как строит свои отношения с окружающими необычная девочка Женя, рост которой больше, чем у родителей и всех-всех других взрослых людей. Будучи высокой снаружи, она остается совсем маленькой внутри. С каждой историей мы узнаем о том, как Женя преодолевает жизненные трудности.