Зписать целые числа А) 78 едениц Б) 65 едениц В) 78 едениц Г) 100 едениц

Математика
Зписать целые числа А) 78 едениц Б) 65 едениц В) 78 едениц Г) 100 едениц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты правильно все написал, то выходит 78, 65, 78 и 100 соответственно
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