Зписать целые числа А) 78 едениц Б) 65 едениц В) 78 едениц Г) 100 едениц
Математика
Зписать целые числа А) 78 едениц Б) 65 едениц В) 78 едениц Г) 100 едениц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты правильно все написал, то выходит 78, 65, 78 и 100 соответственно
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