Довавь к глаголам окончание -s/-es там,где это нужно. 1)Jake is from London ; he speak ____ English.2)We sleep ____ in this little bedroom.3)Cats like ___ milk.4)Her mother teach ___ in a school.5)Mary kiss ___ her granny goodn...

Английский язык

Довавь к глаголам окончание -s/-es там,где это нужно. 1)Jake is from London ; he speak ____ English.2)We sleep ____ in this little bedroom.3)Cats like ___ milk.4)Her mother teach ___ in a school.5)Mary kiss ___ her granny goodnight in the evening.6)The little boy play___ on the floor by the bed.7)My parents eat ___ plums and cherries.8)Mary read ___well;she is a good pupil.

Автор: Гость