Одна из сторон параллерограмм в 4 раза больше другой а его периметр 30 см чему равны стороны параллерограмма

Математика

Одна из сторон параллерограмм в 4 раза больше другой а его периметр 30 см чему равны стороны параллерограмма

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