Одна из сторон параллерограмм в 4 раза больше другой а его периметр 30 см чему равны стороны параллерограмма
Математика
Одна из сторон параллерограмм в 4 раза больше другой а его периметр 30 см чему равны стороны параллерограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - одна сторона параллерограмма, тогда другая 4х. Периметр 30 см, составим и решим уравнение: 2(х+4х) = 30 2(5х) = 30 10х = 30 х = 3 Тогда другая сторона 4*3=12 Ответ 3 и 12 см
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