Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите значение выражения √12/√3
Алгебра
Найдите значение выражения √12/√3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√12/√3 сокращаем и получаем √4 =2
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста) заранее спасибо
Ответить
Математика
Помогите плиз.Завтра надо сдать а ответ не правельный
Ответить
Математика
Моя одноклассница не может это решить : 83см=839...
Ответить
Алгебра
РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ И ВСЁ! ПРОШУ СРОЧНО! 3x2+5x+8=3+x
Ответить
Математика
В один из дней зимних каникул мальчик два три пятых часы качался на лыжах,
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск