Сочинение краткое на тему обломов и штольц сравнение

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Андрей Штольц.Этот человек - полная противоположность Илье Ильичу. Трудно понять, как эти люди оставались друзьями на протяжении всей жизни. Штольц – деятельная и активная натура. Если Обломов ставит во главу угла чувства, эмоции, жизнь души, то у Штольца все строго рационально, логично. Для него главное - работа мысли, этот человек все стремится подчинить разуму. Он многое успевает в своей жизни – активно и плодотворно работать, путешествовать, быть в курсе последних событий, общаться с интересными людьми. Но все это внешнее. Внутренне Штольц производит впечатление суховатого человека, лишенного сильных эмоций. Если Обломов волнуется, кричит, может заплакать, то у Штольца мы этого никогда не увидим. Оказывается, такая «душевная экономия» - это продуманная позиция героя: «Столько лет жажды чувства, терпения, экономии сил души! Как долго я ждал - все награждено…» У друзей были совершенно разные представления о своих спутницах жизни. Обломов искал жену-мать, хозяйку, способную дать ему ласку, уют и тепло. Штольцу же была нужна «мать-создательница и участница нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения». Но у друзей, при всех различиях, было и нечто общее. Вспомним их юношеские романтические мечты о переустройстве себя и мира, мечты о высоком, о великом. Штольц начал воплощать эти идеалы в жизнь, у Обломова же они остались в недрах памяти. Но, несмотря на свою спячку, Илья Ильич не растерял «душевных» качеств: трудно было найти более доброго, мягкого, благородного и порядочного человека. Недаром Ольга называет Обломова «золотым сердцем». И она, и ее муж ценят героя, прежде всего, за эти качества.