Подчеркни выписанных словах буквы обозначающие мягкость согласных звуков с серо?? вороны Пестрый дятел белобокая сорока, красногрудый снегирь

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Подчеркни выписанных словах буквы обозначающие мягкость согласных звуков с серо?? вороны Пестрый дятел белобокая сорока, красногрудый снегирь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серая -с (мяг),пестрый-п,й (мяг),дятел-д,т белобокая-б красногрудный-й снегирь-н,г,р черный-ч грач-ч
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