Образуйте вопррсительные предложения. I am a pupil, you are pupil. We are pupils

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Образуйте вопррсительные предложения. I am a pupil, you are pupil. We are pupils
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Am I a pupal.Are you pupal.Are we pupils
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