Сколько нулей в двоичной записи десятичного числа 34,25?
Информатика
Сколько нулей в двоичной записи десятичного числа 34,25?
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Гость:
100010.01, то есть 5 нулей
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