Чем власть короля отличается от власти племенного вождя ?

История
Чем власть короля отличается от власти племенного вождя ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Королю пренадлежала вся власть в государстве, вождь руководил только племенем и то только в военных походах. Король сосредотачивал в своих руках полноту светской, судебной и военной власти. А вождь зависел от решения старейшин племени, а руководителем являлся только в военных походах.. 
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