Пожалуйста . Напишите мини сочинение со словами твикс , гамбургер , чизкейк , снике??с
Русский язык
Пожалуйста . Напишите мини сочинение со словами твикс , гамбургер , чизкейк , снике??с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я ходил(ла) в макдак со своей семьёй и хорошо провели время покушали я гамбургер, мама сникерс, папа чизкейк, брат твикс. что-то по типу этого
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