Скажите ответ на задачу В двух шкафах 384 книги.Если из одного шкафа убрать 12 книг то получится поровну . Сколько книг окажется в каждом шкафу?Сколько в них было книг сначала?

Математика
Скажите ответ на задачу В двух шкафах 384 книги.Если из одного шкафа убрать 12 книг то получится поровну . Сколько книг окажется в каждом шкафу?Сколько в них было книг сначала?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
384-12=372 372:2=186в 1 шкафу 186+12=198 во 2 шкафу
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