Скажите ответ на задачу В двух шкафах 384 книги.Если из одного шкафа убрать 12 книг то получится поровну . Сколько книг окажется в каждом шкафу?Сколько в них было книг сначала?

Математика

Скажите ответ на задачу В двух шкафах 384 книги.Если из одного шкафа убрать 12 книг то получится поровну . Сколько книг окажется в каждом шкафу?Сколько в них было книг сначала?

Автор: Гость