Помогите с казахским . номер 6 (2,5,6) нужно раставить слова в правильном порядке
Қазақ тiлi
Помогите с казахским . номер 6 (2,5,6) нужно раставить слова в правильном порядке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. сыйлықты адамның талғамына байланысты таңдау керек. 2. сыйлыкты таңдау алдында оны алдын ала ойластырып алған жөн.
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