Помогите пожалуйста( буду очень благодарна) Запишите словами числительные 1)у 758 пассажиров 2)к 800 спортсменам 3)ответили 234 из 302 учащихся 4)от 700 воспитанников 5)по 200 адресам 6)0 3500 тоннах угля 7)с 585 рабочи...

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1) у семиста пятидесяти восьми 2) к восьмиста 3) ответили двести тридцать четыре из трехсот двух 4) от семиста 5) по двумстам 6) о трёх тысяч пятиста 7) с пятьсот восьмидесятью пятью 8) к пяти тысячам восьмидесяти пяти прибавить три