Ар намыс туралы синонимы бар сойлем

Қазақ тiлi
Ар намыс туралы синонимы бар сойлем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ерди намыс олтиреди, Коянды камыс олтиреди
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