Длина тени фабричной трубы равна 80м. В это же время вертикально воткнутый в землю ??толб высотой 7м даёт тень длиной 4м. Найдите высоту трубы.
Геометрия
Длина тени фабричной трубы равна 80м. В это же время вертикально воткнутый в землю ??толб высотой 7м даёт тень длиной 4м. Найдите высоту трубы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть h - высота трубы. Так как солнечный свет в одно и то же время падает под одним углом α на трубу и на столб, то 7/4=h/80=tg(α). Отсюда h=80*7/4=140 м. Ответ: 140 м.
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