Какие преимущества и какие недостатки имеют для человека и для самого растения соцветия «сложный колос» у культурных сортов пшеницы и «метёлка» у овса?

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1)Растения способны к фотосинтезу т.е неорганически 2) ведение Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, масла и других продуктов. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и других продуктов. Удачи! !))