Какие преимущества и какие недостатки имеют для человека и для самого растения соцветия «сложный колос» у культурных сортов пшеницы и «метёлка» у овса?
Биология
Какие преимущества и какие недостатки имеют для человека и для самого растения соцветия «сложный колос» у культурных сортов пшеницы и «метёлка» у овса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Растения способны к фотосинтезу т.е неорганически 2) ведение Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, масла и других продуктов. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и других продуктов. Удачи! !))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Длина тени фабричной трубы равна 80м. В это же время вертикально воткнутый в землю ??толб высотой 7м даёт тень длиной 4м. Найдите высоту трубы.
Математика
Скажите ответ на задачу В двух шкафах 384 книги.Если из одного шкафа убрать 12 книг то получится поровну . Сколько книг окажется в каждом шкафу?...
Қазақ тiлi