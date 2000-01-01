Три купца вместе пожертвовали 91 монет. Первый купец сказал: «Я дал столько, скольк?? было бы всего денег, если бы я дал во столько же раз меньше, во сколько раз больше денег дал я, чем второй». Второй купец: «Я дал денег во ...

Математика

Три купца вместе пожертвовали 91 монет. Первый купец сказал: «Я дал столько, скольк?? было бы всего денег, если бы я дал во столько же раз меньше, во сколько раз больше денег дал я, чем второй». Второй купец: «Я дал денег во столько же раз меньше, чем третий, во сколько раз третий дал бы больше, чем дали бы мы вдвоём с первым вместе, если бы третий дал в пять раз больше». Сколько монет дал каждый купец?

Автор: Гость