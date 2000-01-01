Три купца вместе пожертвовали 91 монет. Первый купец сказал: «Я дал столько, скольк?? было бы всего денег, если бы я дал во столько же раз меньше, во сколько раз больше денег дал я, чем второй». Второй купец: «Я дал денег во ...
Математика
Три купца вместе пожертвовали 91 монет. Первый купец сказал: «Я дал столько, скольк?? было бы всего денег, если бы я дал во столько же раз меньше, во сколько раз больше денег дал я, чем второй». Второй купец: «Я дал денег во столько же раз меньше, чем третий, во сколько раз третий дал бы больше, чем дали бы мы вдвоём с первым вместе, если бы третий дал в пять раз больше». Сколько монет дал каждый купец?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15000+10000+12500=37500р 15000 - х37500 - 100х=15000*100/37500=40%7500*40/100=3000р - получит первый 10000 - х37500 - 100х=10000*100/37500=26цел2/3%7500*(26 2/3)/100=2000р - получит второй7500-(3000+2000)=2500р - получит третий
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