Какие способы преодоления экологического кризиса ты можешь назвать!
Обществознание
Какие способы преодоления экологического кризиса ты можешь назвать!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Отказ людей от определённых благ, которые истощают природные ресурсы ( нефть уголь). 2) Создание безвредных для экологической среды машин и технических приборов. 3) Ограждение природы от загрязнения ( введения наказания за нарушение) природы людьми. Пожалуй все. Но хотя из пункта 3, уже существует штраф, который не особо тормозит загрязнение. Если бы человек научился ценить природу, то можно было бы избежать многих катастроф.
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