Какие способы преодоления экологического кризиса ты можешь назвать!

Обществознание
Какие способы преодоления экологического кризиса ты можешь назвать!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Отказ людей от определённых благ, которые истощают природные ресурсы ( нефть уголь). 2) Создание безвредных для экологической среды машин и технических приборов. 3) Ограждение природы от загрязнения ( введения наказания за нарушение) природы людьми. Пожалуй все. Но хотя из пункта 3, уже существует штраф, который не особо тормозит загрязнение. Если бы человек научился ценить природу, то можно было бы избежать многих катастроф.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростить отношение 85:102
Ответить
Қазақ тiлi
Заполните вместо точек слова, они там снизу, очень нужно , заранее спасибо
Ответить
Математика
Три купца вместе пожертвовали 91 монет. Первый купец сказал: «Я дал столько, скольк?? было бы всего денег, если бы я дал во столько же раз меньше...
Ответить
Английский язык
Образуйте вопррсительные предложения. I am a pupil, you are pupil. We are pupils
Ответить
Информатика
Сколько нулей в двоичной записи десятичного числа 34,25?
Ответить