Заполните вместо точек слова, они там снизу, очень нужно , заранее спасибо
Қазақ тiлi
Заполните вместо точек слова, они там снизу, очень нужно , заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сүт,айран,шырын,жүзім ,алма,ботқа 2)көкеніс қосылған сорп,көкөністерден салат ,ірімшік,тосап 3)буға пісірілген ет,тауық сорпасы,лағман,орама нан,борщ
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