Номер 164 найдите наименьшее общее кратное чисел: 1) 2 и 3, 2) 4 и 5, 3) 7 и 9, 4) 10 и 15, 5) 12 и 15, 6) 20 и 30. решение!!!!!
Математика
Номер 164 найдите наименьшее общее кратное чисел: 1) 2 и 3, 2) 4 и 5, 3) 7 и 9, 4) 10 и 15, 5) 12 и 15, 6) 20 и 30. решение!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 2) 20 3) 63 4) 30 5) 60 6) 60 Как найти: Например,10 и 15. 10= 2×5, 15=3×5.→ 5×2×3=30
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