Номер 164 найдите наименьшее общее кратное чисел: 1) 2 и 3, 2) 4 и 5, 3) 7 и 9, 4) 10 и 15, 5) 12 и 15, 6) 20 и 30. решение!!!!!

Математика

Номер 164 найдите наименьшее общее кратное чисел: 1) 2 и 3, 2) 4 и 5, 3) 7 и 9, 4) 10 и 15, 5) 12 и 15, 6) 20 и 30. решение!!!!!

Автор: Гость