Вставь в пустые клетки числа 3, 4, 5, 6, 8, 9 так, чтобы квадрат стал магическим

Математика

Вставь в пустые клетки числа 3, 4, 5, 6, 8, 9 так, чтобы квадрат стал магическим

Автор: Гость