Вставь в пустые клетки числа 3, 4, 5, 6, 8, 9 так, чтобы квадрат стал магическим
Математика
Вставь в пустые клетки числа 3, 4, 5, 6, 8, 9 так, чтобы квадрат стал магическим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+4 =11 вывод будет 4
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