Построить график функции и найти точки пересечения его с осями координат: y= -6x - 2

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Что бы точка пересекалась с осью Оy нужно что бы y=0, следовательно -6x-2=0 ⇒ -6x=2 ⇒ x=1/3 а что бы точка пересекалась с осью Оx нужно что бы x=0, следовательно y= -6×0-2 ⇒ y= -2