Построить график функции и найти точки пересечения его с осями координат: y= -6x - 2

Алгебра
Построить график функции и найти точки пересечения его с осями координат: y= -6x - 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы точка пересекалась с осью Оy нужно что бы y=0, следовательно -6x-2=0 ⇒  -6x=2 ⇒ x=1/3 а что бы точка пересекалась с осью Оx нужно что бы x=0, следовательно y= -6×0-2 ⇒ y= -2
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