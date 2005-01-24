Война 1850-1860 между блоками европейских государств результаты
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Война 1850-1860 между блоками европейских государств результаты
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Политическая ситуация в России на рубеже 1850-1860-х гг. Падение крепостного права. В конце 1850-х гг. отчетливо обозначились кризисные явления в экономике России. ... В 1858 г. с оружием в руках выступили эстонские крестьяне («война в Махтра»). Крупные крестьянские волнения вспыхнули в 1857 г. в Западной Грузии. После поражения в Крымской войне активизировалось либерально-оппозиционное движение среди части дворянства, недовольной военными неудачами, отсталостью России, понимавшей необходимость политических и социальных перемен. Англия в 1850-1860 годах. США Послевойны за независимость. Гражданскаявойна 1861 - 1865 в северной америке. Назревание и начало гражданской воины в США. Гражданская война в США. Результаты и значение гражданской воины в США. ...Европейская реакция 50-х годов. После поражения революции 1848-1849 гг. в Европе на целое десятилетие установилась реакция - политика сохранения и поддержки старых, отживших порядков и с этой целью подавления передовых общественных движений и идей. 1850-1860. Часть I - Война на Балканах. 24.01.2005 02:25. 11 мая 1850 года в 9.00 утра как обычно началось совещание Кабинета Министров, возглавляемого Канцлером князем Меттернихом. По расписанию были обсуждены всякие мелочи и подошло время обсуждения глобальных вопросов стратегии и политики. Не дав зависнуть туче угрозы и минуте напраяжение, как это обычно полагалось, Канцлер встал и начал свою речь: - Его Императорское Величество [кивнул головой в сторону Императора], господа министры [ехидный всеозирающий взгляд на министров], перед нами стоит не простой вопрос. Быть или не быть?
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