Что мне близко сладкая ложь или горькая правда) сочинение 100 слов
Литература
Что мне близко сладкая ложь или горькая правда) сочинение 100 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что многие согласятся с тем, что лучше горькая правда. Я люблю правду, когда я её говорю и когда мне её говорят. Гораздо лучше знать правду, какой бы она не была. В отрицательных случаях ложь необходима, но это только в исключительных случаях. Вообще я считаю, что ложь некому не нужна. Сложно, конечно, выбрать между этими двумя понятиями. И то и другое всегда зависит от ситуации. Ещё я считаю, что не полностью высказанная правда, это тоже в некотором смысле ложь. Лично я предпочитаю правду, и в основном потому, что меня потом мучает постоянно угрызение совести, от того, что сказал(а) неправду. Люблю, чтоб мне говорили только правду, потому что ложь чаще всего не помогает человек, а наоборот, впоследствии наносит ему вред. Честно сказать, я сам(сома) иногда лгу, но это делаю крайне редко, и только при острой необходимости. Можно сделать вывод, что я не могу разграничить чётка эти понятия, но всё таки ближе мне горькая правда, чем сладкая ложь.
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