Что означает фразеологизмы быть на вторых ролях, этот номер не пройдет, шито белыми нитками, с иголочки

Гость: Гость:

Быть на вторых ролях - занимать не главное место, играть второстепенную роль... Этот номер не пройдет - что-то не получится, не будет иметь успеха... Шито белыми нитками - не умело скрыто, очевидная ложь... С иголочки - безупречно...