Что означает фразеологизмы быть на вторых ролях, этот номер не пройдет, шито белыми нитками, с иголочки

Русский язык
Что означает фразеологизмы быть на вторых ролях, этот номер не пройдет, шито белыми нитками, с иголочки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть на вторых ролях - занимать не главное место, играть второстепенную роль... Этот номер не пройдет - что-то не получится, не будет иметь успеха... Шито белыми нитками - не умело скрыто, очевидная ложь... С иголочки - безупречно...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Осуществима ли конвекция в твердых телах и в ваакуме
Ответить
Русский язык
Слово из 5 букв, закачивающееся на две гласные из слова виноград
Ответить
Математика
Одна из сторон параллерограмм в 4 раза больше другой а его периметр 30 см чему равны стороны параллерограмма
Ответить
История
Война 1850-1860 между блоками европейских государств результаты
Ответить
Литература
Что мне близко сладкая ложь или горькая правда) сочинение 100 слов
Ответить