Что означает фразеологизмы быть на вторых ролях, этот номер не пройдет, шито белыми нитками, с иголочки
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Что означает фразеологизмы быть на вторых ролях, этот номер не пройдет, шито белыми нитками, с иголочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть на вторых ролях - занимать не главное место, играть второстепенную роль... Этот номер не пройдет - что-то не получится, не будет иметь успеха... Шито белыми нитками - не умело скрыто, очевидная ложь... С иголочки - безупречно...
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