Осуществима ли конвекция в твердых телах и в ваакуме
Физика
Осуществима ли конвекция в твердых телах и в ваакуме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В твердых телах конвекция отсутствует: силы взаимодействия частиц велики, частицы колеблются вблизи сфокусированных пространственных точек (узлов кристаллической решетки) , и никакие потоки вещества в таких условиях образоваться не могут.
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