Помогите пожалуйста !!!"•.•" #147

Русский язык
Помогите пожалуйста !!!"•.•" #147
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Люблю дымок спаленной жнивы,           В степи ночующий обоз           И на холме средь желтой нивы           Чету белеющих берез.           С отрадой, многим незнакомой,           Я вижу полное гумно,           Избу, покрытую соломой,           С резными ставнями окно;           И в праздник, вечером росистым,           Смотреть до полночи готов           На пляску с топаньем и свистом           Под говор пьяных мужичков.
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