Объясни написание подчеркнутых букв подбирая как можно больше проверочных слов обращай внимание на образец.робкий-робок'оробеть,ловкий
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Объясни написание подчеркнутых букв подбирая как можно больше проверочных слов обращай внимание на образец.робкий-робок'оробеть,ловкий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ловок краткая форма прилагатпльного
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