Объясни написание подчеркнутых букв подбирая как можно больше проверочных слов обращай внимание на образец.робкий-робок'оробеть,ловкий

Русский язык

Объясни написание подчеркнутых букв подбирая как можно больше проверочных слов обращай внимание на образец.робкий-робок'оробеть,ловкий

Автор: Гость