Сколько существует трехзначных чисел, все цифры в которых - четные и никакие цифры не повторяются внутри одного числа?
Математика
Сколько существует трехзначных чисел, все цифры в которых - четные и никакие цифры не повторяются внутри одного числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 чисел. 204,206,208,240,246,248,260,264,268,280,284,286 (12 шт.) 402,406,408,420,426,428,460,462,468,480,482,486 (12 шт) 602,604,608,620,624,628,640,642,648,680,682,684 (12 шт) 802,804,806,820,824,826,840,842,846,860,862,864 ( 12 шт)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите отношение: 1)4т к 250 кг 3)3см к 3 дм 2)75а к 2 га 4)75мм в квадрате к 7см в квадрате Помогите срочно
Английский язык
Complete the sentences using ing/infinitive forms I can't stand ....... I hate......... I could........ I'm tired of........ I've decided...
Биология
Русский язык