Сколько существует трехзначных чисел, все цифры в которых - четные и никакие цифры не повторяются внутри одного числа?

Математика

Сколько существует трехзначных чисел, все цифры в которых - четные и никакие цифры не повторяются внутри одного числа?

Автор: Гость