Объясни термины :буры,Антанта,пацифизм.(8 класс)

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Анта́нта (фр. entente — согласие) — военно-политический блок России, Великобритании и Франции, создан в качестве противовеса «Тройственному союзу» Бу́ры (нидерл. boeren — «крестьяне») — субэтническая группа в составе африканеров в ЮАР и Намибии. Бурами называют фермеров-африканеров, белых сельских жителей, а также бедных белых (аналогичное понятие реднеки в США). Сами себя африканеры бурами никогда не называли. Пацифизм- п олитика отказа от всяких войн.