Объясните.что такое обращение.пожалуйста срочно

Русский язык
Объясните.что такое обращение.пожалуйста срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обращение в русском языке - это предложения, в которых ты к кому-то обращаешься, просишь чего-то и т.д. Например: Маша, дай шариковую ручку. Мальчик, разреши пройти. ПОМНИ! Что всегда после обращения ставиться запятая!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Почему берингов пролив так назвали? Помогите ответить плиззз...
Ответить
Математика
Помогите болею мозг неварит перимитр и площядь плиз дам 40
Ответить
Математика
Расположи 7точек на двух прямых так чтоб на одно из них находилось 5 точек а на другой 3 точки
Ответить
Математика
В магозин приведли 60 коробак с кружкамипо 6 штук в каждой корбке,а пиал-1/3 от количества кружек.Сколько пиал привезли а магозин?
Ответить
География
Материк антарктида по площади занимает 3 место - 5 место или 6 место
Ответить