Объясните.что такое обращение.пожалуйста срочно

Гость: Гость:

Обращение в русском языке - это предложения, в которых ты к кому-то обращаешься, просишь чего-то и т.д. Например: Маша, дай шариковую ручку. Мальчик, разреши пройти. ПОМНИ! Что всегда после обращения ставиться запятая!