Объясните.что такое обращение.пожалуйста срочно
Русский язык
Объясните.что такое обращение.пожалуйста срочно
Ответ(ы):
Гость:
Обращение в русском языке - это предложения, в которых ты к кому-то обращаешься, просишь чего-то и т.д. Например: Маша, дай шариковую ручку. Мальчик, разреши пройти. ПОМНИ! Что всегда после обращения ставиться запятая!
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