Объясните, как решать примеры такого типа x(x-5)=0
Алгебра
Объясните, как решать примеры такого типа x(x-5)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы решаем так x=0 или x-5=0 x=0+5 x=5
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